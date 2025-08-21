Врач Симонова рассказала, что лицевая слепота встречается у 2–2,5% населения мира

Лицевая слепота, или прозопагнозия, — неврологическое расстройство, из-за которого человек не узнает лица людей, в том числе близких и родственников. Эта редкая патология встречается у 2–2,5% населения мира. Врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании СбeрЗдоровье Татьяна Симонова рассказала «Газете.Ru» , что прозопагнозия бывает врожденной и приобретенной.

Врожденная форма может быть вызвана генетическими нарушениями или родовыми травмами. Приобретенная прозопагнозия возникает из-за инсульта, черепно-мозговой травмы, энцефалита или болезни Альцгеймера.

Без своевременной терапии прозопагнозия может привести к социальной изоляции и вызвать депрессию или тревожное расстройство. Поэтому при подозрении на лицевую слепоту следует обратиться к неврологу.

Прозопагнозию диагностируют с помощью различных методов: тесты на узнавание лиц, МРТ/КТ, электроэнцефалография и нейропсихологические тесты.

Достичь полного выздоровления при прозопагнозии сложно. Основная терапия заключается в обучении пациента методам адаптации: идентификация лиц по голосу, походке или манере поведения, использование мобильных приложений-помощников, когнитивная терапия.