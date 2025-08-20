Врач Симонова рассказала, что физическая активность стимулирует работу мозга

Кандидат медицинских наук, лектор Российского общества «Знание», врач-гигиенист, эпидемиолог, доцент МИ ОГУ имени Тургенева Виктория Симонова в беседе с «ФедералПресс» поделилась информацией о влиянии физической активности на мозг.

Эксперт отметила, что аэробные упражнения оказывают существенное влияние на структуры головного мозга, связанные с памятью и когнитивными функциями. В частности, физическая активность способствует увеличению объема гиппокампа — области мозга, ответственной за память и пространственную ориентацию.

По словам Симоновой, аэробные тренировки повышают уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF), который стимулирует рост и выживаемость нейронов, а также укрепляет синаптические связи. Кроме того, систематическая аэробная активность замедляет возрастное снижение когнитивных функций, а в ряде случаев улучшает эпизодическую память и исполнительные функции.

Врач подчеркнула, что регулярные аэробные нагрузки являются эффективным немедикаментозным способом профилактики возрастных когнитивных нарушений. Оптимальный режим включает не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.