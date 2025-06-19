Врач Симонова посоветовала бруснику и шалфей для укрепления иммунитета ребенка

Даже летом дети могут столкнуться с простудами и вирусами. Гигиенист и кандидат медицинских наук Виктория Симонова рассказала « ФедералПресс », как укрепить иммунитет ребенка и избежать заболеваний.

По словам специалиста, лето — это идеальное время для профилактики и восстановления здоровья. В этот период иммунитет лучше всего реагирует на естественные факторы, такие как движение, солнце, свежий воздух и правильное питание.

Медик обратила внимание на необходимость своевременной диагностики. Следует провести базовые лабораторные анализы, чтобы оценить общее состояние ребенка и исключить хронические проблемы, которые могут ослаблять иммунитет.

Кроме того, эксперт отметила, что частое использование антибиотиков и чрезмерное медикаментозное лечение способны ослаблять защитные силы. Врач рекомендовала использовать натуральные средства, такие как цинк, витамины С и D, а также продукты с антимикробным действием — бруснику, шалфей, мяту.