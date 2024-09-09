Врач Симонова: не стоит парить ноги при температуре тела выше 38 градусов

Многие народные методы лечения простудных заболеваний не принесут никакого эффекта. Так, парение ног при температуре тела выше 38 градусов может еще больше навредить организму, рассказала врач-терапевт Татьяна Симонова в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, также неэффективно дышать над картошкой, лучше использовать современные ингаляции. При использовании горчичников и банок можно получить химический ожог, аллергическую реакцию и гематомы.
Кроме того, часто при простуде больные пьют водку с молотым перцем. Это никак не прогреет организм и лишь приведет к опьянению, отметила Симонова.
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