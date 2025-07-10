Врач Симонова назвала вакцинацию наиболее эффективной профилактикой вируса папилломы человека

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может длительное время не давать о себе знать, но в некоторых случаях становится причиной развития рака. Врач-гигиенист, эпидемиолог, кандидат медицинских наук и лектор Общества «Знание» Виктория Симонова в беседе с «ФедералПресс» поделилась информацией о том, как выявить инфекцию и предотвратить ее негативные последствия.

«Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с вирусом папилломы, но часто не знают об этом – ВПЧ может не вызывать симптомов и исчезнуть сам. Однако, если речь о высокоонкогенных типах, вирус может задерживаться в организме, провоцируя развитие дисплазии и даже онкологических заболеваний», – отметила Симонова.

По словам эксперта, существует более 200 типов ВПЧ. Низкоонкогенные приводят к появлению доброкачественных образований на коже и слизистых, а высокоонкогенные (например, типы 16 и 18) ассоциированы с риском развития рака шейки матки, гортани, анального канала и других органов. Вирус может передаваться как половым, так и бытовым путем – через микротравмы кожи, общие полотенца или бритвы.

В группу риска входят мужчины и женщины с активной половой жизнью, особенно при частой смене партнеров, отсутствии барьерной контрацепции, а также при ослабленном иммунитете или курении. Заболевание может протекать бессимптомно, но при длительном присутствии вируса в организме могут развиваться предраковые изменения.

Для выявления вируса используются ПЦР-диагностика и тесты на типы ВПЧ. Женщинам рекомендуется регулярно проходить ПАП-тест. Лечение включает удаление видимых проявлений – папиллом и кондилом – с помощью лазера, радиоволн, криотерапии или хирургических методов. Противовирусные препараты применяются как поддерживающее лечение, но полного устранения вируса медицина пока не достигла.

Наиболее эффективной профилактикой является вакцинация. Существуют вакцины, защищающие от самых опасных штаммов ВПЧ. Вакцинацию рекомендуется проводить подросткам до начала половой жизни, но сделать прививку можно и взрослым, подчеркнула Симонова.