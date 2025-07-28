Врач Симкин посоветовал отказаться от шлепок на жесткой подошве

Некоторые виды летней обуви могут быть вредны для стоп. Подробнее рассказал остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин в беседе с «Газетой.ru».
Одним из самых неудачных вариантов обуви для лета медик назвал шлепки на жесткой подошве.
«Особую опасность представляют модели с перемычкой между пальцами и плоской подошвой по типу сланцев. Они не фиксируют стопу и болтаются на ноге, то и дело меняя свое положение», — отметил эксперт.
Он также посоветовал отказаться от обуви на каблуке выше семи-восьми сантиметров, так как такой вариант предполагает риски получения травмы. По словам Симкина, для повседневной носки не подходят и изделия без жесткого задника и супинации.
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