Врач Симкин назвал ношение рюкзака на одном плече сигналом проблем с осанкой у ребенка

Привычка носить рюкзак на одном плече и сидеть, поджав под себя ногу, может сигнализировать о проблемах с осанкой у ребенка. Об этом Москве 24 рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Родителям новорожденных следует обратить внимание на то, как ребенок поворачивает голову: если есть предпочтительная сторона, это может указывать на установочную кривошею.

Если нарушения уже появились, их можно заметить по привычкам. Например, если ребенок носит рюкзак только на одном плече, это может говорить о том, что одно плечо выше другого. Привычка сидеть, подложив ногу под себя, также является тревожным сигналом, так как может указывать на внутреннее напряжение в теле. В таких случаях эксперт советует не ругать ребенка и не говорить «выпрямись», а разобраться в причине дискомфорта.

Симкин рекомендует проходить осмотр в первый месяц жизни, затем в два года и далее раз в полгода, так как активные движения и падения могут вызывать микротравмы, ведущие к перекосам позвоночника.