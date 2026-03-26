Врач Симаков предупредил о риске расстройства желудка из-за острого меда

Гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил в беседе с «Известиями» , что сочетание меда и перца может негативно сказаться на здоровье людей с чувствительным пищеварительным трактом.

По словам эксперта, мед часто воспринимается как лечебный продукт, однако на самом деле он является концентратом фруктозы и может вызывать аллергию из-за содержания белковых структур. Поэтому выбор продукции должен быть индивидуальным, особенно для тех, кто склонен к аллергическим реакциям.

«Сочетание острого и меда сделано с целью достижения новых органолептических свойств, то есть получения именно каких-то вкусовых моментов», — отметил врач.

Он пояснил, что у пациентов с диспепсией или функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта продукт может повлиять на моторику кишечника, повысить чувствительность стенок желудка и вызвать диарею.