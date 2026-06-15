Врач Симаков подчеркнул, что универсального списка запрещенных продуктов для завтрака не существует
Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что универсального списка запрещенных продуктов для завтрака не существует. По его словам, ключевым фактором является индивидуальная переносимость пищи, а не ее «вредность». Об этом написала «Газета.Ru».
По словам специалиста, утренний прием пищи должен быть полноценным и сбалансированным, включая в себя сочетание углеводов, белков, жиров и по возможности овощей. Если после еды регулярно возникают дискомфорт или тяжесть, это сигнал о необходимости пересмотреть рацион и, при необходимости, обратиться к специалисту, добавили «Известия».
«На завтрак можно есть практически все. Вопрос в том, как человек это переносит. Тот же кофе для одного — обычный напиток, а для другого — причина изжоги и дрожи. Это не значит, что кофе вреден сам по себе», — пояснил врач.
Кроме того, летняя жара может стать причиной снижения работоспособности, слабости и проблем с концентрацией внимания, если вместе с аппетитом человек сокращает потребление важных питательных веществ. Это предупреждение сделала врач-гинеколог и эндокринолог Наталья Фирсова, подчеркнув важность поддержания правильного питания даже в жаркую погоду.