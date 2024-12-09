Врач Сильверстова заявила, что непроизвольные мочеиспускания у детей считаются нормой до пяти лет

Ребенок может испытывать проблемы с непроизвольным мочеиспусканием вплоть до пяти лет. Если ситуация сохраняется дольше, важно выявлять причины со специалистом. Пациенты с энурезом наблюдаются у нефролога, уролога или невропатолога. Об этом рассказала заведующая нефрологическим отделением Тульской детской областной клинической больницы Лариса Сильверстова в интервью «ТСН24».
Врач отметила, что в норме посещать туалет и выводит мочу нужно раз в три-четыре часа. Если терпеть дольше, то в мочевом пузыре происходит застой, что приводит к ряду проблем. Среди них — нарушение коллоидного и кристального равновесия. В результате может запуститься воспалительный процесс, предупредила Сильверстова.
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