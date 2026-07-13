Врач Сигова рассказала, что плохой аппетит у ребенка не всегда указывает на болезнь

Врач Юлия Сигова рассказала NEWS.ru , что плохой аппетит у ребенка не всегда указывает на болезнь. Если малыш развивается нормально, прибавляет в весе и росте, хорошо спит и чувствует себя здоровым, то небольшой аппетит может быть его индивидуальной особенностью.

Однако есть признаки, которые должны насторожить родителей. По словам специалиста, стоит беспокоиться, если ребенок худеет, перестает набирать вес, становится вялым и жалуется на боли в животе. В таких случаях плохой аппетит может быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемии, эндокринных нарушений или хронических воспалительных процессов, написал KP.RU.

Здоровый малыш может отказываться от пищи по разным причинам. У грудничков это часто связано с неправильным кормлением. Кроме того, дети могут начать меньше есть при переходе с жидкой пищи на твердую или при чрезмерном потреблении молочных напитков.