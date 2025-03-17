Врач Сидорова: животный белок играет важную роль в работе ЖКТ

Врач РНЦХ им. Петровского Елизавета Сидорова в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась о важности употребления мяса.

Она подчеркнула, что мясные продукты должны присутствовать в рационе каждого человека.

«Мясные продукты должны обязательно находиться в рационе. Это должно быть мясное-белковое питание», — сообщила медик.

По мнению врача, животный белок играет важную роль в работе желудочно-кишечного тракта. Сидорова отметила пользу частого дробного питания. Такой режим помогает организму правильно функционировать — от выделения слюны до работы желчных путей и поджелудочной железы.