Врач Сидорова: животный белок играет важную роль в работе ЖКТ

Она подчеркнула, что мясные продукты должны присутствовать в рационе каждого человека.
«Мясные продукты должны обязательно находиться в рационе. Это должно быть мясное-белковое питание», — сообщила медик.
По мнению врача, животный белок играет важную роль в работе желудочно-кишечного тракта. Сидорова отметила пользу частого дробного питания. Такой режим помогает организму правильно функционировать — от выделения слюны до работы желчных путей и поджелудочной железы.
Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу
Российские военные освободили Степовое в Запорожской области
Жители Егорьевска получат консультацию мобильной бригады
Преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны признали геноцидом советского народа
Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье
«Диско-завтрак» для активистов старшего поколения прошел в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте