Врач Шуров предложил ужесточить меры против наркотиков, ссылаясь на опыт Китая

Врач-нарколог Василий Шуров в эфире радио Sputnik предложил ужесточить меры против наркотиков, ссылаясь на успешный опыт Китая, где применение жестких наказаний, таких как отправка наркоманов в трудовые лагеря, позволило значительно снизить уровень наркопотребления.

Шуров также выразил критику в отношении идеи легализации наркотиков, утверждая, что такой подход превратит государство в поставщика запрещенных веществ.

Только с применением строгих мер возможно контролировать ситуацию, учитывая высокий уровень смертности от наркотиков и их широкое распространение, заключил специалист.