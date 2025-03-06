Врач Шуров предложил ужесточить меры против наркотиков, ссылаясь на опыт Китая

Врач-нарколог Василий Шуров в эфире радио Sputnik предложил ужесточить меры против наркотиков, ссылаясь на успешный опыт Китая, где применение жестких наказаний, таких как отправка наркоманов в трудовые лагеря, позволило значительно снизить уровень наркопотребления.
Шуров также выразил критику в отношении идеи легализации наркотиков, утверждая, что такой подход превратит государство в поставщика запрещенных веществ.
Только с применением строгих мер возможно контролировать ситуацию, учитывая высокий уровень смертности от наркотиков и их широкое распространение, заключил специалист.
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