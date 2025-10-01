Врач Шуров посоветовал в случае длительной осенней депрессии обращаться к специалисту

Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал NEWS.ru , что подавленное настроение, известное как осеннее обострение, может перерасти в депрессию. Если состояние упадка длится более двух недель, это повод для беспокойства.

«Бывает, что человек адаптируется ко всему и живет дальше, но если же его не отпускает через пару недель, уже по рекомендации мы имеем право поставить депрессию. Значит, надо вовремя корректировать это состояние медикаментозно», — сказал Василий Шуров.

По его словам, в такой ситуации необходимо обратиться к психиатру или психотерапевту для назначения препаратов.

Ранее психотерапевт Максим Ковалев дал совет ежедневно гулять в дневное время для борьбы с осенней хандрой. Физическая активность способствует выработке эндорфинов. Кроме того, он предложил заняться танцами, домашней йогой или попробовать фототерапию.