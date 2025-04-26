Врач Шуров назвал пропагандой демонстрацию алкоголя и курения в кино

Показ употребления алкоголя, курения табака и других веществ в кино создает у подростков представление о таком поведении как о норме. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, демонстрация подобных привычек разрушает понятие нормы у подрастающего поколения и способствует развитию алкоголизма. Он отметил, что возраст первой пробы алкоголя снизился до 10–12 лет.

«По сути, это является пропагандой. Там, где продакт-плейсмент и зрителю показывают конкретные бренды, мы сразу все понимаем», — заявил медик.

Как пояснил эксперт, через массмедиа осуществляется зомбирование. Используют технику окна Овертона: внушают населению, что определенная модель поведения общепринята и обыденна.