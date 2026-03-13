Врач Шуппо указала на связь недосыпа с головными болями и тревожностью

Недостаток сна может привести к снижению иммунитета, повысить риск развития хронических заболеваний и вызвать проблемы с психоэмоциональным состоянием. Об этом рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, систематический недосып негативно сказывается на организме. Он снижает способность клеток к восстановлению, повышает уязвимость к заболеваниям и может стать причиной головных болей, усталости, проблем с желудочно-кишечным трактом и тревожности. Даже после восьми часов сна человек может чувствовать себя разбитым из-за неудобных условий, таких как плохая вентиляция, яркий свет или шум.

Чтобы улучшить качество сна, врач рекомендовала соблюдать несколько простых правил. Температура в спальне должна быть в пределах +17… +20 градусов, что способствует выработке мелатонина — гормона, который помогает восстановлению организма. Также важно создать в комнате полную темноту, поскольку свет может нарушить естественные циклы сна.