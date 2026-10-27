Врач Шуппо предупредила об опасности удаления кожных образований дома

Попытки самостоятельно избавиться от образований на коже дома грозят серьезными последствиями для здоровья. Об этом RT заявила научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

По ее словам, под видом безобидной кератомы может скрываться предраковое состояние. Точно оценить структуру новообразования способен только врач с помощью дерматоскопии. Проконсультироваться со специалистом необходимо, если дефект быстро растет, меняет цвет, чешется, воспаляется или кровоточит.

Шуппо отметила, что срезание образований или их прижигание кислотами и чистотелом часто приводит к глубоким ранам, занесению инфекции и появлению рубцов. Кроме того, убедительных клинических доказательств эффективности чистотела нет, а само растение обладает токсичными свойствами. Гораздо проще и безопаснее сразу обратиться к дерматологу, подчеркнула эксперт.