Врач Шуппо предупредила, что курение истощает иммунные клетки

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо сообщила, что обычные и электронные сигареты одинаково вредят организму и ускоряют истощение иммунных клеток, передает RT .

Врач отметила, что вред вейпов часто недооценивают. По ее словам, исследования показывают: пар от вейпов и даже безникотиновые жидкости негативно влияют на разные звенья иммунитета и нарушают работу иммунных клеток.

Шуппо пояснила, что табак и вейпы провоцируют системное воспаление. Из-за этого иммунные клетки быстрее истощаются.

Она добавила, что курение также повышает риск хронических заболеваний, в том числе атеросклероза, диабета и хронической обструктивной болезни легких. По словам врача, отказ от курения снижает лишнюю нагрузку на систему детоксикации и высвобождает ресурсы для восстановления. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет.