Врач Шульга посоветовала есть подтаявшее мороженое ради здоровья ЖКТ

Классическое мороженое — высококалорийный продукт, содержащий большое количество сахара и жиров. Людям с избыточной массой тела стоит отказаться от такой сладости. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Шульга в беседе с « ТСН24 ».

По словам врача, важно обращать внимание и на способ употребления лакомства. Эксперт посоветовала есть подтаявшее мороженое, так как пониженная температура может вызвать стресс органов желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, Шульга призвала не смешивать замороженную сладость с горячими блюдами, добавил «ФедералПресс».