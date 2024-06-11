Врач Шульга посоветовала есть подтаявшее мороженое ради здоровья ЖКТ

Классическое мороженое — высококалорийный продукт, содержащий большое количество сахара и жиров. Людям с избыточной массой тела стоит отказаться от такой сладости. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Шульга в беседе с «ТСН24».

По словам врача, важно обращать внимание и на способ употребления лакомства. Эксперт посоветовала есть подтаявшее мороженое, так как пониженная температура может вызвать стресс органов желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, Шульга призвала не смешивать замороженную сладость с горячими блюдами, добавил «ФедералПресс».

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