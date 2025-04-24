Врач Шугушев заявил о невозможности натренировать сердечную мышцу

По словам врача, сердце — это своеобразный мотор с определенным ресурсом. Тренировать сердечную мышцу бесполезно, а вот следить за состоянием сосудов необходимо.

«Я рекомендую сохранять сердце и сосуды в здоровом состоянии. Чем меньше мы их экстремально напрягаем, тем лучше они себя чувствуют впоследствии», — пояснил медик.

Он посоветовал избегать стресса и отказаться от вредных привычек. Сопутствующие заболевания также плохо влияют на состояние органа, добавило радио «КП».