Врач Шугушев заявил о невозможности натренировать сердечную мышцу
Снижение переносимости физической нагрузки — первый признак проблем с сердцем. Кардиолог Заур Шугушев обсудил возможность тренировки сердечной мышцы, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, сердце — это своеобразный мотор с определенным ресурсом. Тренировать сердечную мышцу бесполезно, а вот следить за состоянием сосудов необходимо.
«Я рекомендую сохранять сердце и сосуды в здоровом состоянии. Чем меньше мы их экстремально напрягаем, тем лучше они себя чувствуют впоследствии», — пояснил медик.
Он посоветовал избегать стресса и отказаться от вредных привычек. Сопутствующие заболевания также плохо влияют на состояние органа, добавило радио «КП».
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