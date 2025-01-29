Врач Шубитидзе: перепады температуры зимой опасны для гипертоников и курящих

В зимний период организму приходится справляться с резкими колебаниями температуры на улице и в помещении, что значительно сказывается на состоянии сердца. В тепле кровеносные сосуды расширяются, а сердцебиение учащается, тогда как на морозе сосуды сужаются, а пульс замедляется. Об этом рассказал кардиолог Иосиф Шубитидзе в беседе с Life .

По его словам, для здорового человека такие изменения не несут угрозы, однако у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти колебания могут усугубить состояние. Среди последствий — скачки давления, аритмия и сердечная недостаточность. Особенно подвержены риску гипертоники, пациенты с хроническими болезнями сердца, пожилые люди, а также те, кто мало двигается, имеет лишний вес, курит или регулярно подвергается стрессу, добавил врач.

Медик посоветовал воздержаться от употребления кофе или крепкого чая перед выходом на улицу. От алкогольных напитков следует отказаться полностью.