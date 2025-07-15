Врач Шубитидзе отметил, что медитация и йога помогут защитить сердце от негативного влияния стресса

Врач-кардиолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе сообщил «Газете.Ru» , что хронический стресс может серьезно навредить здоровью сердца. Для снижения негативного влияния стресса на организм доктор посоветовал заниматься медитацией, глубоким дыханием, йогой или тайцзи.

«Стресс активирует симпатическую нервную систему, что сопровождается повышением частоты сердечных сокращений и увеличением артериального давления», — объяснил врач.

Длительный стресс может привести к хроническому воспалению, повышению уровня холестерина и глюкозы в крови. Шубитидзе подчеркнул, что хронический стресс также увеличивает риск развития гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, аритмии и других патологий.

Для защиты сердца от стрессовой нагрузки кардиолог рекомендовал применять комплексный подход: работать с психологом, заниматься физической активностью, соблюдать сбалансированную диету и достаточно спать. Также важно избегать вредных привычек и регулярно проходить медицинские осмотры.