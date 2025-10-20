Врач Шубина напомнила о негативном влиянии стресса и курения на иммунитет

Нарушения в функционировании иммунной системы делают организм уязвимым перед заболеваниями. Причины сбоев разъяснила аллерголог-иммунолог Юлия Шубина, сообщило Здоровье Mail .

По словам эксперта, одним из серьезных факторов риска выступает хронический стресс. Длительные психологические нагрузки провоцируют избыточную выработку гормонов стресса — кортизола и адреналина, которые угнетают активность иммунных клеток, снижая эффективность защиты организма.

Как отметила специалист, значительное воздействие на иммунитет оказывают некоторые медикаменты. Среди них — химиотерапевтические средства, глюкокортикостероидные препараты и антибиотики.

Немаловажную роль играет питание: нехватка ключевых нутриентов, таких как витамины A, C, D, E, группа B, а также микроэлементы (цинк, селен, железо), значительно снижает способность организма противостоять заболеваниям.

Отдельно медик выделила хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, нарушения работы печени и почек, которые заметно уменьшают общую сопротивляемость организма внешним угрозам. Наконец, негативное влияние оказывают вредные привычки — употребление алкоголя и табака, разрушающие клетки иммунной системы и повреждающие защитные ткани организма.