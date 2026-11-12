Врач Шрамко рекомендовала уделять физической активности не менее 150 минут в неделю для контроля артериального давления

Для снижения артериального давления и защиты сосудов необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Об этом aif.ru рассказала врач по медицинской профилактике Яна Шрамко.

По ее словам, в качестве регулярных нагрузок подходят быстрая ходьба, плавание, велосипед или танцы. Также специалист посоветовала ограничить соль: употребление свыше пяти граммов в сутки неизбежно провоцирует рост давления, отметил KP.RU.

Кроме того, для профилактики гипертонии и болезней сердца важно нормализовать вес, сбалансированно питаться, отказаться от алкоголя и курения, а также регулярно измерять пульс и давление дома.

Шрамко подчеркнула, что наилучший эффект обеспечивает комплексный подход — изменение образа жизни должно сочетаться с дисциплинированным приемом назначенных врачом лекарств.