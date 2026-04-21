Врач Шпорт призвала обращаться к психиатру, если апатия длится более двух недель

В последние годы все чаще обсуждаются такие состояния, как тревога, апатия и выгорание. Статистика Росстата показывает, что за 2020–2024 годы количество новых случаев психических расстройств непсихотического спектра увеличилось на 21,5%. Главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт в беседе с «Вечерней Московой» объяснила это снижением стигмы и более частыми обращениями за помощью. Однако многие все еще не понимают, когда пора обратиться к специалисту.

Тревога — естественный защитный механизм, но постоянная тревожность может быть признаком расстройства. По данным ВЦИОМ за 2026 год, 23% россиян находятся в тревожном эмоциональном состоянии. Если тревога сопровождается такими физическими проявлениями, как учащенное сердцебиение, потливость или проблемы со сном, необходимо обратиться к специалисту.

Апатия — это состояние, при котором пропадает интерес к происходящему. Она может длиться неделями и месяцами, вызывая отказ от общения и нарушения сна и аппетита. Апатия может быть связана с выгоранием, депрессией или эндокринными нарушениями. Если такое состояние длится несколько дней, следует обратиться к психиатру или психотерапевту.

Резкие перепады настроения также могут быть признаком психического расстройства. Это состояние, близкое к биполярному расстройству, но более легкое. Если перепады настроения мешают жизни, консультация психиатра обязательна.

Важно обратиться за помощью, если симптомы длятся более двух недель, мешают работе, учебе или отношениям, или сопровождаются физическими проявлениями, такими как бессонница или потеря аппетита. Не стоит пренебрегать визитом к психиатру — это забота о себе и своем качестве жизни.