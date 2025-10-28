Врач Шпилюкова отметила, что фундамент когнитивного здоровья мозга в зрелом возрасте закладывается в 20-30 лет

Для поддержания когнитивного здоровья в старости профилактика должна начинаться уже в 20–30 лет. Такой информацией поделилась с «Газетой.Ru» эксперт Фонда развития отечественной науки, техники и медицины (Фронтмед), руководитель центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук Юлия Шпилюкова.

Как отметила специалист, фундамент хорошего когнитивного здоровья мозга в зрелом возрасте начинает закладываться уже в 20–30 лет. Также врач назвала физическую активность одним из главных факторов профилактики.

В качестве примера врач привела занятия плаванием, легким бегом, скандинавской ходьбой или силовыми упражнениями не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, для раннего выявления заболеваний, которые могут негативно сказаться на головном мозге, важно проходить диспансеризацию. Коррекция зрения и слуха, соблюдение режима сна и сохранение социальных связей также играют важную роль в поддержании когнитивного здоровья, подчеркнула Шпилюкова.