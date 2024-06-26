Врач Шорина: канцерогены от шашлыка могут оседать в легких

В процессе приготовления шашлыка образуются канцерогены — вещества, которые негативно влияют на обмен веществ. Они могут оседать в легких, рассказала врач-онколог Марина Шорина Пятому каналу.

По словам специалиста, также канцерогены попадают на слизистые оболочки желудка и кишечника, встраиваясь в структуру ДНК. В итоге аномальные клетки увеличиваются в размерах, мутируют и становятся злокачественными, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, любители шашлыков стареют быстрее остальных. Все дело в зажаристой корочке — в ней есть H-белки, вызывающие развитие воспаления, отметила Шорина.