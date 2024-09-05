Врач Шокова: здоровый сон и еда с клетчаткой помогут не заболеть в начале учебного года

Врач Наталья Шокова рассказала, как не уйти на больничный в первые дни посещения детсада или школы. Детский коллектив — это скопление большого количества вирусов, отметила эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, поможет укрепить иммунитет качественный сон. В первые недели уроков также важно чередовать время занятий и отдыха. Таким образом ребенок постепенно привыкнет к нагрузкам.

Медик посоветовала обратить внимание на соблюдение режима питания. В детский рацион необходимо включить продукты, богатые витаминами, растительной клетчаткой и белком.