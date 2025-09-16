Врач Шмелева сообщила, что недостаток железа может стать причиной задержек в развитии у детей

Терапевт Видновской больницы Яна Шмелева сообщила NEWS.ru , что недостаток железа может стать причиной задержек в развитии у детей.

Кроме того, по ее словам, это может вызвать такие симптомы, как усталость, бледность кожи, ломкость ногтей и волос. Также дефицит железа может привести к сердечной недостаточности и снижению иммунитета.

Шмелева подчеркнула, что взрослым мужчинам требуется около 10 миллиграмм железа в день, а женщинам — 18 миллиграмм. Детям необходимо меньше: от четырех до 18 миллиграмм в зависимости от возраста и пола.