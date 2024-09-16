Врач Шмелева: регулярное донорство крови может снизить риск рака на 37%

Регулярное донорство крови помогает снизить риск развития онкологических заболеваний на 37%. Об этом рассказала терапевт Яна Шмелева в беседе с News.ru .

По словам врача, во время процедуры организм теряет содержащееся в гемоглобине железо. Данный минерал может способствовать появлению свободных радикалов, увеличивая вероятность образования опухолей.

Медик также отметила, что сдача крови уменьшает риск формирования тромбов. Кроме того, доноры реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.