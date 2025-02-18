Врач Шмелева призвала отказаться от использования просроченного инсулина

Терапевт Яна Шмелева в беседе с NEWS.ru предупредила россиян о рисках использования лекарств с истекшим сроком годности. По ее словам, такие препараты могут представлять опасность из-за изменений в их химическом составе.

Врач рекомендовала отказаться от использования просроченного инсулина, орального нитроглицерина и вакцин. Она также предостерегла от применения просроченных препаратов для крови, иммуноглобулина и анатоксинов, поскольку их активные вещества быстро разрушаются. Шмелева добавила, что просроченные антибиотики из тетрациклиновой группы также следует избегать, так как они могут вырабатывать токсичные метаболиты.

Не рекомендуется использовать просроченные антибиотики в виде суспензии, глазные капли, назальные спреи и лекарства для инъекций. Также следует избегать любых препаратов, которые выглядят старыми или испорченными, так как в них может начаться размножение бактерий.