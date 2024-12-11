Врач Шмелева: пепел от новогодней записки не опасен для здоровья

Врач-терапевт Яна Шмелева в беседе с изданием NEWS.ru заверила россиян, которые выпивают вместе с шампанским пепел от сожженной записки, что он не опасен для здоровья.
По словам медика, получившийся пепел напоминает активированный уголь, поэтому он не может нанести вред организму.
Речь идет о новогодней традиции, когда в канун Нового года люди пишут желание на листочке бумаги, затем поджигают ее, скидывают образовавшийся пепел в бокал с шампанским и выпивают напиток. Многие верят, что если успеть выпить игристое во время боя курантов, желание непременно сбудется.
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