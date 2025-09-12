Врач Шмаков рассказал об участившихся случаях врастания плаценты после кесарева

Директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского и главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии Роман Шмаков рассказал KP.RU о рисках, связанных с врастанием плаценты после кесарева сечения.

Врастание плаценты — опасное состояние, при котором плацента прорастает в стенку матки слишком глубоко. Это может привести к серьезным осложнениям. В медицинском центре проводятся курсы для врачей по проведению операций пациенток с врастанием плаценты.

Шмаков отметил, что врастание плаценты встречается все чаще. Если в 1960-е годы оно происходило в одном случае на 30 000 родов, то сейчас — один случай на 600.