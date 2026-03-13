Врач Шкляр отметил необходимость терапии гестагенами для наступления беременности при эндометриозе

Эндометриоз не является абсолютным препятствием для беременности, однако требует тщательной подготовки и консультации врача. Об этом сообщил доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, гинеколог-хирург Алексей Шкляр в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, перед планированием беременности пациенткам необходимо пройти терапию гестагенами. Через шесть месяцев врач проводит комплексное обследование, чтобы исключить факторы, которые могут препятствовать зачатию, такие как проблемы с печенью, свертываемостью крови и другие.

Эндометриоз может повышать риск бесплодия, но многое зависит от формы заболевания и степени поражения репродуктивных органов. Например, если эндометриоз затрагивает яичники и приводит к образованию кист, это может уменьшать запас фолликулов, необходимых для наступления беременности. Однако современные методы лечения позволяют устранить очаги поражения и повысить вероятность успешного зачатия.