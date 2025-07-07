Врач Шишкин отметил, что упражнения с фитнес-резинками помогают ускорить обмен веществ

Ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин в беседе с сайтом «Газета.Ru» поделился мнением о том, способствуют ли упражнения с фитнес-резинками снижению веса.

Врач подчеркнул, что похудение достигается при дефиците калорий, когда расход энергии превышает ее потребление. Упражнения с фитнес-резинками эффективно нагружают мышцы, ускоряют обмена веществ и увеличивают общий расход калорий как во время тренировки, так и после нее. Они также являются отличным дополнением к кардионагрузкам, традиционно считающимся основными для сжигания жира.

По словам доктора, регулярные тренировки с постепенным увеличением сопротивления резинки способствуют улучшению мышечного тонуса, рельефа и формированию более подтянутого и упругого силуэта.

Шишкин отметил, что фитнес-резинки создают переменное сопротивление, заставляя мышцы работать интенсивнее на всех этапах движения. Они эффективно прорабатывают проблемные зоны, часто недоступные для базовых упражнений, такие как ягодицы, внешняя и внутренняя поверхность бедер, задняя поверхность рук и мышцы кора.