Врач Шишкин назвал уборку снега лопатой полноценной тренировкой на основные группы мышц

Уборка снега лопатой может быть полезной для организма, поскольку это функциональная тренировка на свежем воздухе, которая сочетает кардионагрузку и силовую работу. Однако выполнять ее нужно правильно, рассказал ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин в беседе с Lenta.Ru .

По словам специалиста, при уборке снега задействуются основные группы мышц: ног (квадрицепсы, ягодицы), спины и корпуса (разгибатели спины, пресс, косые мышцы), а также плечевого пояса и рук, добавил сайт «Известия».

Как отметил эксперт, регулярные физические нагрузки такого рода укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают мышечный тонус и выносливость, а также способствуют расходу калорий — до 400–600 ккал в час. Кроме того, физический труд на свежем воздухе помогает справиться со стрессом.

Однако Шишкин предупредил, что перед уборкой снега людям с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом. Также он рекомендовал делать короткие разминки перед работой и отдыхать каждые 15–20 минут. Важно следить за положением тела: держать спину прямой, сгибать ноги, а не поясницу, и не поворачивать корпус с напруженным снегом.