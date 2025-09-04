Врач Ширшова рассказала, что богатый клетчаткой рацион провоцирует рост полезных для иммунитета бактерий

Врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Ширшова в разговоре с сайтом kp.ru поделилась советами, как помочь иммунной системе подготовиться к осеннему сезону простуд.

По словам эксперта, иммунитет состоит из врожденной и приобретенной защиты. Врожденная система включает в себя кожу, слизистые оболочки, желудочную кислоту и ферменты слюны. Приобретенный иммунитет — это «память» организма, которая помогает распознавать и запоминать врагов. Для нормальной работы этих систем нужны витамины, минералы и белки, которые можно получить из сбалансированного рациона.

Ширшова выделила несколько витаминов и минералов, особенно важных для иммунной системы: A, C, D, E, B6, B12, фолиевая кислота, цинк, железо, селен и медь. Для укрепления иммунитета также полезно заботиться о микробиоте кишечника. Диета, богатая клетчаткой из овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, способствует росту полезных бактерий.

Не менее важны физическая активность, хороший сон, управление стрессом, контроль веса, вакцинация и отказ от вредных привычек, подчеркнула доктор.