Врач Ширай рассказала, как снизить риск заражения гепатитом

Врач-эпидемиолог Елизаветинской больницы Ольга Ширай напомнила, что гепатиты B и C могут годами протекать без симптомов, а защититься от части инфекций помогают вакцинация, анализы и гигиена, передает PITER.TV .

Вирусные гепатиты поражают печень, но различаются по путям передачи и рискам. Гепатиты A и E относят к болезням «грязных рук»: они передаются через воду, пищу и бытовой контакт. Гепатиты B, C и D распространяются через кровь, половым путем и от матери к ребенку. При этом гепатит D развивается только вместе с гепатитом B и утяжеляет его течение.

Ширай сообщила, что наиболее распространены гепатиты A и C, а гепатит B тоже остается широко распространенным. По ее словам, гепатиты B и C часто протекают скрыто. Поводом обратиться к врачу она назвала слабость, дискомфорт в правом подреберье, потемнение мочи, обесцвечивание кала и пожелтение глаз.

Врач отнесла к группе риска медработников, пациентов на гемодиализе, людей с беспорядочными половыми контактами и потребителей инъекционных наркотиков. Для профилактики она рекомендовала прививки от гепатитов A и B, регулярные анализы, барьерную контрацепцию и соблюдение гигиены. При посещении стоматологий, косметологических, тату- и маникюрных салонов Ширай посоветовала проверять наличие стерилизации, антисептиков и одноразовых материалов.