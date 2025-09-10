Врач Шипков отметил, что отсутствие даже одного зуба нарушает целостность зубочелюстной системы

Потеря зуба может вызвать серьезные последствия для здоровья полости рта и общего самочувствия. Врач-стоматолог и основатель многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков рассказал сайту «Страсти» , чем опасно длительное отсутствие зубов и почему важно своевременно обратиться за помощью.

Отсутствие даже одного зуба нарушает целостность зубочелюстной системы и влечет за собой негативные последствия:

- Эстетические проблемы: нарушается гармония улыбки, что может привести к стеснению и снижению социальной активности. - Функциональные нарушения: затруднено пережевывание пищи, артикуляция звуков и поддержание челюстных мышц. - Последствия для соседних зубов: смещение зубов, повышенное стирание эмали, заболевания пародонта. - Проблемы с височно-нижнечелюстным суставом: нарушение баланса нагрузки на нижнюю челюсть, синдром дисфункции ВНЧС. - Потеря костной ткани: атрофия костной ткани в области утраченного зуба.

Большинство потенциальных осложнений можно избежать благодаря своевременному обращению к квалифицированным специалистам.