Врач Шиндряева: во время мышечных спазмов важно не допускать длительного нахождения под кондиционером

С наступлением дачного сезона многие люди жалуются на боль в спине и на мышечные спазмы. Как рассказала «ФедералПресс» врач Наталья Шиндряева, важно не допускать долгого нахождения под кондиционером и при этом сохранять физическую активность.

Человеку, у которого внезапно случился спазм, необходимо расслабить мышцы. Для этого можно полежать на полу или любой другой жесткой поверхности в течение 20–30 минут. Такое положение поможет позвоночнику принять более естественное физиологическое положение.

Тем, у кого мышечные спазмы случаются довольно часто, стоит задуматься о занятиях плаванием или лечебной физкультурой, добавила Шиндряева.