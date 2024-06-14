Врач Шиндряева: сон на жесткой поверхности избавит от боли в спине

Неприятные ощущения в спине в некоторых случаях можно снять, если спать на жесткой поверхности. Это позволит позвоночнику принять более физиологическое положение, рассказала врач Наталья Шиндряева сайту «Доктор 24» .

По словам специалиста, плотное спальное место сделает опору на ягодицы, грудной отдел и затылок. Таким образом, шейный и поясничный отделы не будут соприкасаться и сохранят естественные изгибы, сообщила «Москва 24».

Кроме того, избавиться от боли в спине можно с помощью мазей, содержащих нестероидные противовоспалительные средства, отметила врач.