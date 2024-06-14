Врач Шиндряева: сон на жесткой поверхности избавит от боли в спине

Неприятные ощущения в спине в некоторых случаях можно снять, если спать на жесткой поверхности. Это позволит позвоночнику принять более физиологическое положение, рассказала врач Наталья Шиндряева сайту «Доктор 24».
По словам специалиста, плотное спальное место сделает опору на ягодицы, грудной отдел и затылок. Таким образом, шейный и поясничный отделы не будут соприкасаться и сохранят естественные изгибы, сообщила «Москва 24».
Кроме того, избавиться от боли в спине можно с помощью мазей, содержащих нестероидные противовоспалительные средства, отметила врач.