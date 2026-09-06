Врач Шиндряева предупредила о бессимптомных болезнях сердца у молодых

Серьезные болезни сердца и сосудов все чаще выявляют у внешне здоровых людей в возрасте 30-40 лет. Невролог, главный врач ГКБ № 2 Наталья Шиндряева предупредила, что такие нарушения могут развиваться без симптомов, сообщает «Лента.ру» .

Шиндряева отметила, что человек может хорошо себя чувствовать, заниматься спортом и не подозревать об изнашивании артерий. По ее словам, бессимптомное развитие сосудистых нарушений делает их особенно опасными.

Врач подчеркнула, что одного анализа на общий холестерин недостаточно для полной оценки сердечно-сосудистых рисков. Этот показатель важен, но не всегда отражает реальную картину состояния сосудов и сердца, пишет «Ридус».

Для более глубокой диагностики Шиндряева рекомендовала проверить уровни гомоцистеина и липопротеина А, а также пройти ультразвуковое исследование сосудов шеи — УЗИ БЦА. Она также посоветовала сдать анализ на NT-proBNP: этот маркер помогает выявить скрытую перегрузку и растяжение сердечной мышцы на доклинической стадии.