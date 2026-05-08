Врач Шилова указала на снижение частоты моргания при работе за компьютером

Профессор и офтальмолог Татьяна Шилова рассказала RT , что современный человек может проводить перед экраном до 12 часов в день. Это негативно влияет на здоровье глаз.

По словам врача, в норме человек моргает 15–20 раз в минуту, но при концентрации на экране частота моргания снижается в два-три раза. Из-за этого слезная пленка испаряется быстрее, поверхность глаза пересыхает и возникает раздражение.

Врач выделила основные симптомы сухости глаз. Среди них — ощущение песка или инородного тела, жжение, резь, покраснение, быстрая утомляемость, временное затуманивание зрения, дискомфорт при работе за компьютером, повышенная чувствительность к свету.