Врач Шилова рассказала, что вязание и вышивка могут спровоцировать ухудшение зрения

Привычка подолгу заниматься любимым хобби и недостаток времени, проведенного на свежем воздухе, могут негативно сказаться на зрении. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова в интервью «Москве 24» .

По словам эксперта, чем ближе объекты находятся к глазам, тем сильнее нагрузка на них. Поэтому не только работа за компьютером или долгое использование гаджетов вредны для зрения, но и такие занятия, как вязание, вышивка, сборка пазлов и маникюр.

«Крайне важно делать перерывы каждые 20 минут по 20 секунд и смотреть вдаль. А еще — соблюдать дистанцию: предметы должны быть расположены от глаз примерно на расстоянии вытянутой руки», — отметила врач.

Привычка редко бывать на улице также может нанести вред зрению, поскольку недостаток дневного света увеличивает риск развития миопии.