Врач Шилова объяснила утреннее покраснение глаз нестабильностью слезной пленки

Утреннее покраснение глаз зачастую связано с нестабильностью слезной пленки. Однако если оно сопровождается болью, светобоязнью или снижением зрения, необходимо обратиться к специалисту, рассказала профессор, доктор медицинских наук иофтальмолог Татьяна Шилова в беседе с RT .

По словам эксперта, во время сна человек не моргает, слеза распределяется по поверхности глаза неравномерно, а при неполном смыкании век роговица дополнительно подсыхает. Поэтому после пробуждения могут появляться покраснение, ощущение песка, жжение и кратковременное затуманивание зрения.

Проблему могут усиливать сухой воздух, кондиционер, недостаток сна, длительная работа с экраном накануне, прием некоторых лекарств, употребление алкоголя, аллергия и ношение контактных линз.