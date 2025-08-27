Врач Шилова назвала линзы длительного ношения самыми опасными

По словам врача, однодневные линзы считаются наиболее безопасными, поскольку обеспечивают высокий уровень гигиены и комфорта. Однако двухнедельные линзы могут быть компромиссом между ценой и безопасностью, при условии строгого соблюдения правил ухода. Линзы длительного ношения представляют наибольший риск, так как чаще всего вызывают осложнения.

«Однодневные считаются более безопасными, потому что стерильные и не успевают накапливать отложения. Но гарантии все равно нет», — подчеркнула эксперт.

Как пояснила медик, неправильный подбор изделия может привести к серьезным проблемам с глазами, таким как сухость, воспаления, язвы роговицы и даже снижение зрения. Кроме того, она посоветовала обращать внимание на качество и подлинность приобретаемых линз, чтобы избежать контрафактной продукции.