Врач Шилова: гимнастика для глаз и мягкое освещение помогут сохранить зрение

Возрастные изменения зрения неизбежны, но есть способы замедлить этот процесс. Как сохранить здоровье глаз после 40 лет, в беседе с « Ридусом » рассказала доктор медицинских наук, профессор и офтальмохирург Татьяна Шилова.

По словам врача, существуют состояния, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Среди них — внезапная потеря зрения, искажение прямых линий, появление множества «мушек» перед глазами и концентрическое сужение поля зрения. Эти симптомы могут указывать на серьезные патологии: отслойку сетчатки, кровоизлияние или заболевания зрительного нерва.

В качестве профилактики медик посоветовала создать оптимальные условия для глаз.

«На рабочем месте должно быть равномерное, мягкое освещение. Избегайте прямого света от экранов и резких теней — это увеличивает нагрузку на глаза», — пояснила эксперт.

Она также рекомендовала обратить внимание на гимнастику для глаз. Подойдут простые упражнения: перевод взгляда с ближнего на дальний предмет; рисование» глазами цифр от 1 до 9; частое моргание.