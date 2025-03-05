Врач Шилов: салаты на ужин и отказ от сладких напитков помогут похудеть

Диетолог Максим Шилов указал на важность трех ключевых аспектов, способствующих похудению и сохранению здоровья. Об этом сообщила «Российская газета».
Так, врач посоветовал исключить из рациона сладкие напитки: газировку, соки, морсы и кофе с добавлением сиропа. Эти продукты содержат большое количество калорий и практически не влияют на ощущение сытости.
Для ужина диетолог рекомендовал отдавать предпочтение различным салатам, заправленным растительными маслами. Овощи хорошо дополняют белковые продукты и позволяют наслаждаться большим объемом пищи без вреда для фигуры.
Третий шаг — регулярные занятия спортом или другой физической активностью, добавил RT.
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