Врач Шилов: салаты на ужин и отказ от сладких напитков помогут похудеть

Диетолог Максим Шилов указал на важность трех ключевых аспектов, способствующих похудению и сохранению здоровья. Об этом сообщила « Российская газета ».

Так, врач посоветовал исключить из рациона сладкие напитки: газировку, соки, морсы и кофе с добавлением сиропа. Эти продукты содержат большое количество калорий и практически не влияют на ощущение сытости.

Для ужина диетолог рекомендовал отдавать предпочтение различным салатам, заправленным растительными маслами. Овощи хорошо дополняют белковые продукты и позволяют наслаждаться большим объемом пищи без вреда для фигуры.

Третий шаг — регулярные занятия спортом или другой физической активностью, добавил RT.