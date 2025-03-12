Врач Шевцова назвала мифом данные о возникновении головной боли из-за давления

Медик отметила, что одно из популярных мнений гласит, будто головные боли вызваны сдавливанием шейных сосудов. Другой миф заключается в том, что любая головная боль связана с повышением артериального давления, которое якобы необходимо немедленно снизить.

«Это абсолютно не так, потому что артериальное давление повышается как реакция на стресс, ведь для организма головная боль — это сильнейший стресс», — пояснила эксперт.

Кроме того, существует убеждение, что головокружение сигнализирует об инсульте. Тем не менее, большинство пациентов с таким симптомом попадают в неврологические отделения, где врачи вынуждены брать на себя функции отоларингологов. Задача специалистов состоит в оперативном установлении правильного диагноза: инсульт или системное головокружение, вызванное смещением отолитов в полукружных каналах среднего уха, отметила врач.