Врач Шевнина назвала малоподвижность и дефицит витамина D причинами обострения болезней суставов в холода

С наступлением холодов проблемы с суставами обостряются из-за перепадов атмосферного давления, малоподвижности и дефицита витамина D. Об этом рассказала врач-ревматолог Яна Шевнина, пишет «Крымская газета» .

По словам специалиста, перепады давления меняют гормональный фон, что ухудшает состояние суставов. Ревматологические проблемы возникают не только в пожилом возрасте: аутоиммунные патологии часто дебютируют у молодых. При внезапной боли, припухлости и скованности движений важно сразу пройти обследование у врача.

Шевнина предостерегла от самолечения обезболивающими препаратами, способными повредить слизистую желудка. Она также отметила, что алкоголь, красное мясо, жирные и жареные блюда провоцируют приступ подагрического артрита. При этом в разгар воспаления суставов тепловые и грязевые процедуры противопоказаны.